Трамп наступает, демократы в кризисе. Как оппозиция в США готовится к реваншу

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Почему демократы в США не могут сдержать Трампа?

Каким образом партия планирует меняться, чтобы взять политический реванш?

Кто будет новым лидером демократов?

В прошлом году выборы в США стали настоящим шоком для демократов. Демократическая партия потерпела поражение на президентских выборах, проиграв в каждом из так называемых "шатких штатов", потеряла ряд мест в Конгрессе и Сенате. От такого стресса руководство партии и ее сторонники до сих пор отходят. Ухудшает положение демократов и активность Трампа. Президент США и республиканцы запустили свой "турборежим" и сумели навязать свою повестку дня всей стране.

Как следствие, согласно опросу NBC News, рейтинг Демпартии упал до 27% и это самый низкий показатель среди опросов, начиная с 1990 года. По исследованию AP-NORC, в мае только 35% демократов были "очень оптимистичны" или "несколько оптимистичны" относительно будущего своей партии, хотя еще в июле прошлого года такого мнения были более 60% сторонников партии. Поддержка демократов упала во всех демографических группах, кроме чернокожих женщин и избирателей с высшим образованием.

Несмотря на это, Демократическая партия понемногу готовится вернуть позиции. Политики в США мыслят двухлетними циклами. Каждые два года полностью избирается Палата представителей и на треть меняется Сенат. Кроме того, каждые четыре года избирается президент. Соответственно, шанс для реванша демократы получат в ноябре следующего года. Подготовка к выборам уже началась, хотя и вяло.

Работа над ошибками

С самого поражения на выборах в среде демократов продолжаются рефлексии над причинами случившегося. Большинство демократических обозревателей и политиков сходятся во мнении, что в значительной степени демократы расплачиваются за собственные ошибки в течение предыдущих лет.

Решающим в их поражении, конечно, стало решение пожилого Джо Байдена баллотироваться на второй срок, в условиях, когда его физическое состояние и когнитивные способности начали ухудшаться. По многочисленным свидетельствам, руководству партии состояние Байдена было известно давно, но никто не посмел сказать ему горькую правду. Когда же ситуация вышла из-под контроля, Байдена пришлось заменять в авральном режиме. Новый кандидат в президенты – Камала Харрис – явно не была лучшим выбором, ни по харизме, ни по опыту, поэтому проиграла Трампу.

Однако есть и более системные просчеты. Как отмечает Time, среди части демократов появилось понимание, что партия слишком сместилась влево и апеллировала не к большинству населения, а к коалиции меньшинств. Демократы потеряли связь с рабочим классом, с мужчинами, с "цветными" избирателями и молодежью. Умеренные избиратели считали демократов "подкаблучниками прогрессистов из университетских кампусов", чрезмерно сосредоточенных на таких вопросах как разнообразие и права трансгендеров.

В то же время Демократическая партия во многом игнорировала проблемы, которые действительно волнуют американцев: экономика, рост цен, нелегальная миграция.

С другой стороны, Дональд Трамп по-популистски умело критиковал демократов, апеллировал к старости Байдена, а также обещал решить все проблемы чуть ли не за 24 часа.

Новая повестка дня

В практической плоскости все это означает работу на нескольких направлениях. С одной стороны, демократы остаются наиболее жесткими критиками Трампа. Тем более, новый президент США дает для этого много поводов.

Важным в этом плане остается Конгресс США – преимущественно как трибуна для громких заявлений. Из-за особенностей регламента законопроекты демократов практически не имеют шансов даже быть вынесенными на голосование, если их не поддержит спикер Палаты представителей Конгресса. Сейчас это республиканец Майк Джонсон, абсолютно лояльный к Трампу. Как это работает на практике, можно было увидеть во время эпопеи с выделением 50 миллиардов помощи Украине еще в прошлом году, во времена Байдена – голосов было достаточно, но Джонсон пять месяцев просто не выносил законопроект в зал.

С другой стороны, демократы нарабатывают изменения в своей программе. Главная цель – вернуть расположение среднего класса, а для этого нужно перейти от левой к более центристской политике.

С начала года стратеги партии нарабатывают план SAM (Speaking with American Man – говорить с американским мужчиной). Он предусматривает разработку месседжей, которые лучше отражают интересы и беспокойство мужчин, в частности рабочего класса.

План предусматривает покупку рекламы в видеоиграх, популярных среди молодых мужчин, для продвижения демократических идей. Кроме того, демократы анонсировали создание "дружественного к мемам" контента, чтобы конкурировать с правой онлайн-культурой, которая уже давно использует мемы для распространения своих взглядов.

Однако, здесь возникает вызов – как возвращением к центристским месседжам не отпугнуть левых сторонников партии. В дальнейшем с этим могут возникнуть проблемы.

В этом году демократы получили несколько символических побед локального уровня – на выборах в Верховный суд штата Висконсин и в Сенат штата Пенсильвания. Это немного добавило оптимизма партии, но судить о системных изменениях еще рано.

Вопрос лидерства

Открытым остается вопрос, кто поведет партию на промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. Лидеры старшего поколения или слишком возрастные, или ограничены законодательством и не горят особым желанием возвращаться к активной политике. К примеру, бывшие президенты от демократов Барак Обама или Билл Клинтон больше не смогут баллотироваться в президенты, так как отработали два срока.

Среди младшего поколения есть несколько лидеров, которые имеют потенциал возглавить партию. Одним из самых заметных остается губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В течение последних полгода он сменил риторику. На посту губернатора Ньюсом начал борьбу с лагерями бездомных и настаивает на сокращении медицинских выплат для нелегальных иммигрантов. Это шаги, которых избегали демократы, но их продвигали Трамп и республиканцы.

Опросы свидетельствуют о росте рейтингов Ньюсома в самой Калифорнии, особенно среди так называемых независимых избирателей, однако в целом по США его рейтинг остается низким и над ним еще придется поработать.

Пока более популярной на общегосударственном уровне является представительница левого, более радикального крыла партии – конгрессмен Александрия Оказио-Кортес. В течение последних месяцев она провела масштабное турне по ряду штатов в сопровождении ультралевого независимого политика Берни Сандерса. Они позиционируют себя как лидеров сопротивления администрации Трампа, однако очень сомнительно, что тандем Сандерса и Оказио-Кортес сможет привлечь умеренных избирателей.

В целом, в пользу демократов и в дальнейшем играют ошибки Трампа. В американской истории много примеров, когда оппозиция получала реванш через два года после разгрома. Но перед этим партия должна наконец определиться со своим позиционированием и лидерством.