Трамп наконец увидел главное препятствие для мира в Украине, - WSJ

Спустя три месяца, не имея практически никаких результатов, Трамп был вынужден обратиться к Путину по имени после последнего ракетного обстрела Киева Россией. "Владимир, СТОП!" - написал он. "Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте ЗАКЛЮЧИМ мирное соглашение!"

Как отмечает WSJ, неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро все больше его расстраивает и, по-видимому, парализует.

Теперь вопрос в том, готов ли он надавить на Москву, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения сделки, так же, как он подталкивал Украину. Это шаг, который поставит под угрозу его более масштабную цель сближения с Россией, пишет WSJ.

Трамп настаивает, что готов дать России и Украине лишь немного времени для заключения соглашения, прежде чем США откажутся от помощи в мирных переговорах.

"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - заявил Трамп журналистам в Белом доме 24 апреля, добавив, что у него есть определенный крайний срок, который он не разглашает.

Удивление Трампа

Хотя Трамп и критиковал Путина раньше, такие случаи относительно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он был искренне удивлен - и втайне раздражен - тем, что Путин не проявил большей гибкости.

Трамп направил свое недовольство на Украину, а не на Россию, потому что на нее было легче влиять, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. После ссоры в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским в феврале Трамп на короткое время прекратил обмен разведданными с Киевом и приостановил военные поставки.

У Трампа не так много легко задействуемых рычагов против Москвы, сказал Грэм. После вторжения России в 2022 году США и их союзники уже ввели беспрецедентные санкции против России, которая переориентировала свой экспорт на новых торговых партнеров.

После своей инаугурации Трамп предположил, что он может ввести дополнительные санкции на экспорт российской нефти, если Путин будет сопротивляться мирному соглашению. Но он не упомянул об этой идее в четверг, указав, что, по его мнению, Россия окажет Западу услугу, не захватив остальную часть Украины.

На вопрос о том, какие уступки предложил Путин на переговорах, он ответил: "Остановить войну, прекратить захват всей страны".

Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Его вера в то, что он может достичь мирного соглашения, по-видимому, основана на его восхищении российским президентом, чье решение вторгнуться на Украину в 2002 году он назвал "гениальным" и "умным".

Поездки Уиткоффа

Эту личную симпатию теперь разделяет и посланник Трампа в Москве Стивен Уиткофф, который, как ожидается, совершит свою четвертую поездку для встречи с Путиным в ближайшие дни. После предыдущих поездок он вернулся, восхваляя поведение Путина и говоря, что считает сделку возможной.

Но отсутствие у Уиткоффа опыта общения с русскими может дать Трампу слишком радужную оценку шансам на мир, сказал Грэм. Это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым, сказал Грэм.

Грэм, который был советником по национальной безопасности по России у Джорджа Буша-младшего и до сих пор часто ездит в Москву, отметил, что в начале этого года русские беспокоились, что Уиткофф не полностью понимает российские требования по Украине.

"Боязнь была в том, что Уиткофф передаст Трампу некое подобие взгляда на российскую позицию, которая не была настоящей позицией России", - сказал Грэм. "И мы, возможно, видим немного этого прямо сейчас".

Успехи Москвы

Хотя потери России были тяжелыми, Путин уже добился ряда уступок от администрации Трампа, включая сигналы о том, что она открыта для признания Крыма частью России, исключения Украины из НАТО и принятия фактической оккупации Россией территорий Украины.

Действия Трампа также ослабили изоляцию Москвы от Запада и посеяли напряженность в отношениях с союзниками США в Европе, которые выступают за более жесткую линию в отношении Украины.

"Русские не видят смысла заключать сделку, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев", - сказал Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена. "Зачем им так торопиться?"