Трамп написав листа Ердогану

Президент США Дональд Трамп написав листа президенту Туреччини Реджепу Тайипу Ердоган, в якому закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію. Про це повідомляє The New York Times.

Відзначимо, вчора Трамп розповів журналістам, що написав листа Ердогану, але не уточнив деталі. Однак, видання The New York Times отримало в своє розпорядження лист і опублікувало його.

"Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки - а я зроблю це", - пише американський президент.

Трамп закликав Ердогана до угоди.

"Я наполегливо працював, щоб вирішити деякі з ваших проблем. Не руйнуй світ. Ви можете зробити відмінну операцію. Генерал Мазлум готовий вести з вами переговори і готовий піти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому. Я конфіденційно додаю копію його листа, щойно отриманого", - продовжив Трамп.

"Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше",- додав Трамп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, введені урядом США через турецьку військову операцію в Сирії. Чавушоглу підкреслив, що введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.