Трамп має намір запросити в 1,5 рази більше грошей на будівництво стіни, - Reuters

У Білому домі впевнені, що може початися нова битва за бюджет

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник обратиться в Конгресс США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что в 1,5 раза больше от суммы, которую он просил направить в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters.

Сообщается, что данная сумма на 50,8% больше от суммы, которая была запрошена президентом США в 2019 году и в 6 раз больше за ту, которую Конгресс был готов выделить на строительство стены.

В агентстве считают, что маловероятно того, что Конгресс, в котором большинство представителей Демократической партии США, согласиться с требованием президента, являющегося представителем Республиканской партии США.

В то же время экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу уверен, что будет новая битва за бюджет.

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Трамп прокомментировал информацию о восстановлении КНДР ядерного полигона. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет очень разочарован в главе Северной Кореи Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в КНДР подтвердится.