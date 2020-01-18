Трамп має намір зустрітися з президентом Іраку в Давосі

Адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість його зустрічі з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

На даний момент відбуваються консультації щодо деталей переговорів двох президентів. У Білому домі на майбутню зустріч дивляться з оптимізмом.

Переговори в Давосі, якщо вони відбудуться, стануть першою офіційною зустріччю Трампа з представниками влади Іраку після загострення ситуації на тлі вбивства іранського генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в Тегерані 2 січня.

Також повідомляється, що Трамп має намір також зустрітися з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зазначимо, Всесвітній економічний форум пройде з 21 по 24 січня в Давосі.

Нагадаємо, що ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після того, як 3 січня США провели операцію, в ході якої поблизу аеропорту в Багдаді був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Згодом 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.