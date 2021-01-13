Три експрезиденти США планують відвідати інавгурацію Байдена

Фото: Джо Байден (instagram.com/joebiden)

Три колишніх президенти США планують прийти на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена. Так, планують бути присутніми Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший.

Про це повідомляє CNN.

Президенти мають прийти разом з дружинами: Мішель Обамою, Гілларі Клінтон і Лорою Буш.

"Колишні президенти США Барак Обама й Білл Клінтон відвідають інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Експрезидент Джордж Буш-молодший також планує бути у Вашингтоні в момент офіційної передачі влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 96-річний Джиммі Картер не зможе приїхати на інавгурацію через стан здоров’я.

Раніше стало відомо, що Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

До слова, президент США Дональд Трамп не буде присутнім на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

Нагадаємо, 7 січня американський Конгрес затвердив перемогу колишнього віце-президента США Джо Байдена на президентських виборах, які відбулися 3 листопада 2020 року.