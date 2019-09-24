Трамп дозволив опублікувати стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп дозволив опублікувати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп заявив у своєму Twitter.

За словами Трампа, стенограма буде опублікована в середу, 25 вересня.

"Я зараз в ООН представляю нашу країну. Я дозволив завтра опублікувати повну, повністю розсекречену і невідредаговану стенограму моєї розмови з президентом України Зеленським", - написав президент США.

Трамп зазначив, що в розмові з Зеленським не було ніякого тиску.

"Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і абсолютно доречний дзвінок. Ніякого тиску і, на відміну від історії з Джо Байденом і його сином, жодної "послуги за послугу", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, в Америці спалахнув скандал навколо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського. Зокрема, президента США звинувачують у тому, що він вимагав від українського уряду поновлення розслідування щодо Хантера Байдена, сина головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена. Пізніше Трамп визнав, що обговорював з Зеленським корупцію і згадував Байдена.