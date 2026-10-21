Трамп пытается выселить прессу из Белого дома, - NYT

По данным издания, в конце августа во время одной из последних встреч с тогда еще спикером Белого дома Кэролайн Ливитт в Овальном кабинете, Трамп предложил ей одну идею в присутствии нескольких высокопоставленных чиновников.

Он сказал ей вывести журналистов из зала для брифингов имени Джеймса Брэди, что фактически означало бы удаление новостных организаций из Белого дома. По его словам, это стало бы ее "последним наследием" на посту пресс-секретаря.

Однако за время пребывания Ливитт в Белом доме это предложение так и не получило дальнейшего развития. По словам трех человек, Трамп неоднократно в течение нескольких месяцев обращался к ней м этой просьбой. Но как известно, 27 августа Ливитт ушла из Белого дома по причине рождения ребенка.

Трамп говорил своим помощникам, что поедпочел бы восстановить крытый бассейн, который президент Франклин Рузвельт построил в 1933 году в качестве лечебной процедуры для своих ног, пораженных полиомиелитом. Позже, как известно, Ричард Никсон накрыл бассейн, чтобы освободить место для представителей СМИ.

NYT пишет, что хотя вопрос о переносе СМИ из Белого дома может показаться относительно незначительным, но учитывая нападки Трампа на журналистов в целом, это имело бы весьма символический характер.

Все дело в том, что близость СМИ к зданию исполнительной власти США давно является признанием важности свободной прессы в конституционной демократии.

Кроме того, это будет решение, которое будущим президентам будет трудно отменить.

Также издание указывает, что Трамп поднимал идею о выселении СМИ еще во времена первого срока. Все большее число людей из его окружения поддерживают эту идею.

Несколько человек из его ближайшего окружения считают, что перемирие СМИ, скорее всего, в здание Исполнительного офиса Эйзенхауэра через дорогу, может стать последним этапом в череде масштабных атак на прессу, которые уже зашли дальше, чем большинство из них ожидало.

Еще 27 сентября Трамп опубликовал в соцсетях пару изображений, показывающих зал для брифингов в его нынешнем виде, с подписью "Фейковые новости", а также еще одно изображение, на котором это помещение представлено в виде позолоченного бассейна, с подписью "Бассейн ФДР'.