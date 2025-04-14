Трамп набросился с критикой на "60 Minutes", которой Зеленский дал интервью

В своей заметке Трамп заявил, что телеканал CBS якобы вышел из-под контроля и "должен заплатить большую цену" за преследование президента.

"Почти каждую неделю "60 Minutes" ... упоминает имя Трамп в унизительной и клеветнической форме, но эфир этих выходных превзошел их все", - написал глава Белого дома.

Президент США призвал председателя Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказать канал "за их незаконное и противоправное поведение".

Пока CBS не прокомментировал пока слова президента.

Что предшествовало

Незадолго до публикации Трампа CBS выпустил два сюжета, один из которых посвящен Гренландии, а другой - интервью президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью Зеленский заявил, что он "на 100%" ненавидит российского диктатора Владимира Путина. А также о том, что в США наблюдаются пророссийские взгляды на войну в Украине.

А вот корреспондент Джон Вертхайм, в сюжете о Гренландии, рассказал о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа взять власть в свои руки.

Как пишет АР, ранее Трамп подал иск на 20 миллиардов долларов против "60 Minutes" относительно интервью с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис прошлой осенью. По словам Трампа, интервью было смонтировано так, чтобы выставить Харрис в выгодном свете.

Представители программы это отрицали. Но в СМИ все еще всплывают заявления о том, что адвокаты Трампа и материнская компания CBS участвуют в переговорах об урегулировании конфликта.