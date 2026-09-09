Трамп "мухлюет" с хот-догами и "метит" собой все вокруг, - СМИ

Дональд Трамп давно превратил собственное имя в торговую марку: его фамилия десятилетиями красуется на гостиницах, гольф-клубах, недвижимости и различных товарах. Однако во время второго президентского срока эта практика все более заметно распространяется и на государственную сферу.

The Washington Post собрал список государственных объектов и предметов, на которых администрация Трампа разместила его имя или изображение. В него вошли федеральные здания, официальные документы и другие элементы государственной символики. Даже пропуски в Национальные парки!

Паспорт с портретом Трампа (фото: US State Department)

Один из самых заметных примеров – памятная монета номиналом 1 доллар, выпущенная к 250-летию США. На ее лицевой стороне изображен Трамп, а сама монета продается в наборах по 25 и 100 штук.

Монета номиналом в 1 доллар Монетного двора США (фото: US Mint)

Таким образом, президентское лицо оказалось на предмете, формально являющемся частью американской денежной системы, хотя монета выпущена именно как памятный предмет. Ее появление уже стало частью более широкой дискуссии о том, насколько далеко Трамп заходит в продвижении собственного имени посредством государственных ресурсов.

Но на этом список не заканчивается.

Как пишет The Washington Post, имя и изображение Трампа при его втором президентстве появлялись на ряде федеральных объектов. Отдельные решения о переименовании или оформлении государственных учреждений также вызывали споры, поскольку критики считают их проявлением персонализации государственных институтов.

Институт мира с именем Трампа (фото: GettyImages)

И на этом фоне особенно показательной выглядит история, которую рассказало The Daily Beast.

По данным издания, когда Трамп играет в гольф в своем Trump National Golf Club в Виргинии, он регулярно заказывает хот-доги для охраняющих его сотрудников Секретной службы. Однако вместо того, чтобы угостить охранников за свой счет, Трамп, как утверждается, поручает клубу выставлять счет самой Секретной службе.

То есть, даже обычный перекус для президентской охраны в этой истории превращается в расходы государственного бюджета на территории собственного бизнеса президента, который является миллиардером.

Издание также напоминает о масштабных государственных расходах, связанных с поездками Трампа в его частные гольф-клубы. Только за первые десять месяцев предыдущего года такие расходы составили около 71 млн. долларов.