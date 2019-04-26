Трамп: Мін'юст США повинен вивчити зв'язки між Україною і Клінтон

Генеральний прокурор США Білл Бар працює над "надзвичайними" викриттями щодо діячів з України, які нібито в 2016 році навмисне розкрили інформацію про "темні справи" глави виборчого штабу республіканців Пола Манафорта. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Fox News.

За його словами, це могло бути зроблено для того, щоб допомогти кандидату від демократів Хілларі Клінтон в президентській гонці. Він додав, що минулого місяця український генпрокурор Юрій Луценко відкрив провадження щодо витоку інформації з так званої чорної бухгалтерії Віктора Януковича. Ці дані змусили Манафорта піти з посади голови виборчого штабу Трампа.

Розслідування було розпочато після появи аудіозапису, на якому два антикорупційних чиновника з України нібито визнають, що опублікували фінансові дані Манафорта і інформацію про його зв'язки з російськими акторами в Україні навмисне, щоб допомогти Клінтон в 2016 році.

Fox News також пише, що суд в Україні нещодавно визнав витік інформації про Манафорта незаконною спробою вплинути на американські вибори. Ведучий телеканалу Шон Ханнити запитав Трампа, чи потрібно американцям побачити результати українського розслідування щодо можливої співпраці Клінтон з українськими чиновниками.

"Думаю так. Можу собі уявити, що Бар захоче це перевірити. Я, звичайно ж, покладаюся на генпрокурора. Подивимося, що він скаже про це. Здається, це велика справа, дуже цікавий епізод щодо України. Я нещодавно говорив з новим президентом і привітав його. Але це здається дуже великою справою. І я не здивований", - сказав Трамп.

РБК-Україна писало, що директор НАБУ Артем Ситник заявив, що заява Луценка, в якому він публічно передбачає втручання НАБУ в американські вибори, не відповідає дійсності і є абсурдною спробою дискредитувати бюро.

Ситник впевнений, що детективи не збирали і не передавали докази злочинів політтехнолога Пола Манафорта, який до скандалу з "чорної бухгалтерією" Партії регіонів очолював виборчий штаб Дональда Трампа.

Нагадаємо, суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років. Манафорт визнав свою провину в цих злочинах, а також у змові з метою відмивання грошей, податкового шахрайства, а також у міжнародному лобізм без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.