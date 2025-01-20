Трамп: мы создадим сильнейшую армию и будем измерять успех по войнам, которые заканчиваем

"Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что хочет оставить после себя наследие как "миротворец и объединитель", строя "самую сильную армию, которую мы когда-либо видели".

"Я буду человеком, который устанавливает мир", - сказал Трамп.

Инаугурация Трампа

Сегодня в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.

Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как проходила передача власти в США - в материале РБК-Украина.

Также на церемонии Трамп пообещал, что в Америке начнется "золотой век", очертил главные приоритеты своей администрации, но не упомянул предвыборное обещание способствовать скорейшему завершению войны в Украине.