Трамп: мексиканські картелі можуть визнати терористичними

Трамп вважає, що Мексика втратила контроль над картелями

Соединенные Штаты Америки могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа изданию Breitbart.

По его словам, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом. Он также подчеркнул, что в прошлом году в Мексике было убито 42 тыс. человек, причем большая часть жертв связана с картелями.

"К сожалению, Мексика потеряла контроль над картелями", - отметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил о значительном росте числа убийств в Мексике в 2018 году. По его словам, такая ситуация способствует гуманитарным кризисам, которые возникают на южной границе США и распространяются по стране. При этом он подчеркнул, что решить "мексиканскую проблему" сможет стена.

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп намерен запросить в 1,5 раза больше денег на строительство стены. По данным Reuters, американский президент попросит дополнительные 8,6 млрд долларов, что в 1,5 раза больше ранее запрашиваемой суммы.