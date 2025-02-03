Трамп: Маск не может и не будет ничего делать без одобрения

"Илон не может и не будет ничего делать без нашего одобрения. И мы дадим ему разрешение там, где это уместно. Там, где это неуместно, мы этого делать не будем", подчеркнул Трамп.

Также президент прокомментировал слухи о том, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Маск, имеет полный доступ к системе государственных платежей. По словам Трампа, Маск имеет доступ только к увольнению людей, которых он и администрация считают “плохими”.

"У него есть доступ только к тому, чтобы увольнять людей, которых он считает плохими, если мы с ним согласны, и только если мы с ним согласны. Он очень талантливый парень с точки зрения управления и расходов, и мы поручили ему посмотреть, что он может сделать с определенными группами и определенными цифрами", - рассказал американский лидер.

Он уточнил, что Маск должен сократить состав правительства, но если есть конфликт интересов, то бизнесмена "не подпустят и близко".

"У него хороший, природный инстинкт. У него есть команда очень талантливых людей. Мы пытаемся сократить правительство, и он, вероятно, может сократить его так же хорошо, как и все остальные", - рассказал Трамп.