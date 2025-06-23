Трамп, Маск и "Золотой купол": на что США тратят триллион в гонке вооружений

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Как США перевооружаются и учитывают ли уроки российско-украинской войны?

Насколько дорого оружие в США и почему его разработка может длиться годами?

Какие мега-проекты в сфере обороны уже начал Трамп и кто от них получит выгоду?

"Беспилотники – это будущее войны. Пилотируемые самолеты – нет", – так прокомментировал украинскую операцию "Паутина" по массовому уничтожению российских стратегических бомбардировщиков миллиардер Илон Маск. Это сообщение Маска является отражением ситуации, в которой оказались США и другие страны.

Стремительное развитие дронов во время российско-украинской войны уже изменило характер боевых действий. Этот опыт изучают по всему миру и делают из него выводы, в том числе и в США. На практике это означает, что с одной стороны в Пентагоне в определенной степени пытаются копировать украинский опыт – по массовому производству дешевых дронов.

Еще в 2023 году Пентагон начал инициативу Replicator, направленную на быстрое наращивание количества беспилотных систем в армии США. Главный ее акцент –на доступные и массовые модели. Ежегодно на программу планируется выделять 500 млн долларов.

С другой стороны, оборонная сфера в Штатах очень специфична – главную ставку Пентагон делает не на гибкость, а на многомиллиардные контракты для нескольких крупных компаний. А тем в свою очередь выгоднее реализовать масштабные программы в течение многих лет. К примеру, с 2001 года половину всех контрактов на новое оружие получали всего 5 компаний – Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman.

При этом, эффективность такого подхода не всегда очевидна. Скорость изменений в военной сфере настолько велика, что новое оружие может стать устаревшим еще в момент выпуска. Не говоря уже о его огромной стоимости.

Мега-проекты

Среди наиболее проблемных инициатив – проект истребителя нового поколения F-47, который должен был бы заменить имеющиеся F-35. Ожидается, что только этап разработки и инженерного развития будет стоить около 20 млрд долларов, а общая стоимость программы, включая производство и обслуживание, может достичь сотен миллиардов. При этом стоимость одного самолета оценивается примерно в 300 млн долларов.

Хотя программу истребителя инициировали еще в середине 2010-х, несколько лет продолжалась наработка концепции, а контракт на создание первых тестовых прототипов F-47 компания Boeing получила только в 2024 году. Он предусматривает, что первый полет состоится в конце 2020-х годов, а серийное производство начнется не ранее 2030 года.

Еще один показательный случай касается суперавианосцев типа Gerald R. Ford. Они хоть и станут крупнейшими в мире, но так же и самыми дорогими. Стоимость одного составляет 13,3 млрд, без учета затрат на разработку. А общая стоимость программы для всех запланированных кораблей оценивается в более 120 млрд. К тому же обслуживание одного такого авианосца стоит около 1 млрд в год.

Во время строительства возникли многочисленные проблемы, а это приводит к постоянным переносам сроков. Первый авианосец – собственно Gerald R. Ford – был введен в строй в 2017 году, но из-за технических проблем полной боеготовности удалось достичь только в 2023 году. Завершение работ на еще трех ожидается в 2025, 2030 и 2032 годах, но удастся ли соблюсти эти дедлайны – отдельный вопрос.

Кроме того, существуют опасения, будут ли эти авианосцы в принципе эффективными. Главные потенциальные соперники США – Китай и Россия – уже сейчас разрабатывают гиперзвуковые ракеты против авианосцев, а дополнительный импульс дискуссиям придало появление украинских морских дронов, которые уничтожают российский Черноморский флот.

Трамп продолжает традицию

Персонально у Трампа также появился свой мега-проект – система противоракетной обороны "Золотой купол". Она по своей концепции похожа на "Стратегическую оборонную инициативу" времен Рейгана (также известную как "Звездные войны").

Система должна защищать США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для этого ее элементы планируется разместить как в космосе, так и на конечном этапе полета. Это включает разработку современных космических средств перехвата, а также систем, способных уничтожать ракеты еще до их запуска или в самом начале траектории.

Предварительная официальная оценка стоимости программы – 175 млрд долларов, однако, по подсчетам Бюджетного бюро Конгресса, расходы только на космический компонент "Золотого купола" могут достичь 524 млрд.

В 80-х программу "Звездные войны" так и не удалось реализовать, из-за дороговизны. Однако сейчас есть одна важная новация. Благодаря Илону Маску, миллиардеру и близкому(по крайней мере, ранее) соратнику Трампа, значительно снизилась стоимость вывода на орбиту груза, поэтому именно его компания SpaceX получит львиную долю контрактов на вывод спутников "Золотого купола" на орбиту. Еще одним крупным подрядчиком в проекте должна быть уже упомянутая Lockheed Martin, производящая системы Patriot.

Украинская операция "Паутина" уже вызвала дебаты среди американских чиновников и военных экспертов относительно эффективности "Золотого купола". Как сообщает The New York Times, нынешняя версия "купола" не способна защитить США от дронов, подобных тем, которые применяет Украина.

Даже такие колоссальные суммы могут вкладываться в пределы оборонного бюджета США. В этом году он составил 895 миллиардов, а на следующий администрация Трампа предлагает выделить более триллиона долларов. На этом фоне суммы военной помощи, которые США выделяли Украине, выглядят мизерными, особенно учитывая то, что большинство выделенных США средств в конечном итоге поступали американским же компаниям.