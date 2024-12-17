Суд отклонил просьбу отменить вердикт по делу Трампа о взятке

Верховный суд штата Нью-Йорк отказался отменить вердикт суда присяжных. Ранее они признали избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о выплате за мочеиспускание.

Об этом, как пишет РБК-Украина , сообщает CNN со ссылкой на судью Хуана Мерчана.

Как пишет издание, судья Хуан Мерчан отверг аргумент адвокатов Трампа, которые настаивали, что дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, и это якобы освобождает его от ответственности.

В то же время обвинение заявило, что дело касается личного поведения Трампа, а не его официальных действий как президента. Именно поэтому Трамп не имеет иммунитета.

"В конце концов, суд решил, что если и произошла ошибка представления оспариваемых доказательств, то это не было вредно на фоне неопровержимых доказательств вины", сказано в решении суда.

Также стоит заметить, что суд не назначил новой даты вынесения приговора Трампу. Вероятно, команда Трампа попытается обжаловать это решение и аннулировать вердикт суда присяжных, потому что отрицает свою вину.

Что предшествовало

Дональд Трамп, 45-й президент США, оказался в центре скандала из-за выплаты 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года. Эта сумма была выплачена за молчание об их вероятной интимной встрече в 2006 году. Выплату осуществил личный адвокат Трампа, Майкл Коэн, который позже признал свою вину в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, заявив, что действовал по указанию Трампа.

В апреле 2023 года Трампу были предъявлены уголовные обвинения в связи с этой выплатой. Это сделало его первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Однако Трамп отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что выплата была законной и не связана с его предвыборной кампанией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуроры Нью-Йорка готовы отложить вынесение приговора Дональду Трампу по делу о взятке за молчание порноактрисы. Даже при условии, что придется ждать 2029 год, когда закончится второй президентский срок Трампа.