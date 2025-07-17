Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский

Только жесткое давление может вынудить Кремль к уступкам. И американский президент Дональд Трамп способен на это.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Президент дал интервью для New York Post, в котором подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам для завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что Трамп имеет силу поставить его на колени, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Ему нужно это почувствовать", - сказал глава Украины.

Зеленский отметил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Однако, по его словам, данный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас - это просто страшный каждый день", - сказал Зеленский.