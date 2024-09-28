Трамп намерен судиться с Google из-за "плохих историй" о нем в поиске

Бывший президент США и бизнесмен считает, что Google "незаконно" показывала о нем только "плохие истории". В то же время о вице-президентке США Камале Харрис и его оппонентке на пост главы государства - только "хорошие".

"Мы надеемся, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", - написал Трамп в своем посте.

Реакции от Google ждать не пришлось. Компания заявила, что не манипулирует результатами поиска в пользу ни одного из кандидатов.

"Вебсайты обеих кампаний постоянно появляются на вершине поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам", - цитирует The New York Times представителя Google.