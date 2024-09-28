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Трамп намерен судиться с Google из-за "плохих историй" о нем в поиске

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп угрожает компании Google судом в случае его президентства. Причиной стали "плохие истории" о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети TruthSocial.

Бывший президент США и бизнесмен считает, что Google "незаконно" показывала о нем только "плохие истории". В то же время о вице-президентке США Камале Харрис и его оппонентке на пост главы государства - только "хорошие".

"Мы надеемся, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", - написал Трамп в своем посте.

Реакции от Google ждать не пришлось. Компания заявила, что не манипулирует результатами поиска в пользу ни одного из кандидатов.

"Вебсайты обеих кампаний постоянно появляются на вершине поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам", - цитирует The New York Times представителя Google.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся уже совсем скоро, а именно - 5 ноября 2024 года.

Вчера издание The Hill написало, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в значительной степени опережает Дональда Трампа в двух колеблющихся штатах, от которых больше всего зависит результат выборов. Еще в четырех штатах отрыв незначителен, однако он в пользу Харрис.

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