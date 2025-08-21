Трамп намерен патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными

Президент США Дональд Трамп вечером четверга, 21 августа, намерен присоединиться к правоохранителям и военным, которые будут патрулировать улицы Вашингтона в рамках кампании "борьбы с преступностью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я намереваюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно, с военными", - сказал президент радиоведущему Тодду Старнсу.
Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил изданию, что подробности анонсированной акции главы государства, еще согласовываются.
План Трампа появился на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет организовали обед для в сети ресторанов Shake Shack на центральном железнодорожном вокзале столицы.
Таким образом Белый дом поблагодарил размещенных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии за патрулирование города с целью снижения уровня преступности.
Многие из нацгвардейцев во время обеда рассказали, что прибыли из Южной Каролины - одного из шести штатов, где на президентских выборах победил Трамп. Этот штат уже направил или планирует отправить военных в Вашингтон.
Также для охраны порядка в американской столице, планируют разместить военных из штатов Западная Вирджиния, Огайо, Миссисипи, Луизиана и Теннесси.
11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия "чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности". Глава государства привлекает Национальную гвардию, чтобы помочь "восстановить закон и порядок" и пообещал очистить столицу от "трущоб".
19 августа губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно направили в Вашингтон более 1100 бойцов Нацгвардии. Решение было принято для поддержки озвученного Трампом плана "борьбы с насильственной преступностью".
За последние семь дней администрация Трампа неоднократно приписывала себе заслугу в снижении уровня преступности в Вашингтоне. Чиновники Белого дома отмечали увеличение количества ежедневных задержаний и заявляли, что более активные действия федеральных сил, делают столицу безопаснее.
В то же время мэр Вашингтона, представитель Демократической партии Мюриэл Боузер подчеркнула, что городская полиция демонстрирует стабильное снижение уровня преступности уже в течение двух лет - задолго до повторного избрания Трампа на пост президента.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию национального масштаба для защиты экономической безопасности США.
После этого глава государства начал вводить пошлины на импорт товаров из многих стран мира в США.