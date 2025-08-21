Трамп намерен патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными

"Я намереваюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно, с военными", - сказал президент радиоведущему Тодду Старнсу.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил изданию, что подробности анонсированной акции главы государства, еще согласовываются.

План Трампа появился на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет организовали обед для в сети ресторанов Shake Shack на центральном железнодорожном вокзале столицы.

Таким образом Белый дом поблагодарил размещенных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии за патрулирование города с целью снижения уровня преступности.

Многие из нацгвардейцев во время обеда рассказали, что прибыли из Южной Каролины - одного из шести штатов, где на президентских выборах победил Трамп. Этот штат уже направил или планирует отправить военных в Вашингтон.

Также для охраны порядка в американской столице, планируют разместить военных из штатов Западная Вирджиния, Огайо, Миссисипи, Луизиана и Теннесси.

Борьба с преступностью в Вашингтоне

11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия "чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности". Глава государства привлекает Национальную гвардию, чтобы помочь "восстановить закон и порядок" и пообещал очистить столицу от "трущоб".

19 августа губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно направили в Вашингтон более 1100 бойцов Нацгвардии. Решение было принято для поддержки озвученного Трампом плана "борьбы с насильственной преступностью".

За последние семь дней администрация Трампа неоднократно приписывала себе заслугу в снижении уровня преступности в Вашингтоне. Чиновники Белого дома отмечали увеличение количества ежедневных задержаний и заявляли, что более активные действия федеральных сил, делают столицу безопаснее.

В то же время мэр Вашингтона, представитель Демократической партии Мюриэл Боузер подчеркнула, что городская полиция демонстрирует стабильное снижение уровня преступности уже в течение двух лет - задолго до повторного избрания Трампа на пост президента.