Трамп і Кім Чен Ин на саміті можуть домовиться про завершення Корейської війни

Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 27 і 28 лютого

Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.

Ранее сообщалось, что во время второго саммита во вьетнамськом Ханое президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят прогресс денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писало РБК-Украина, второй саммит лидеров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится 27-28 февраля во вьетнамськой столице Ханое.

23 октября 2018 года правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.