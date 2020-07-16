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Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися перед виборами в США, - Болтон

Автор: Анастасия Рокитна

Болтон охарактеризував цю можливу зустріч як "жовтневий сюрприз"

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести зустріч до президентських виборів у Сполучених Штатах. Екс-радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон охарактеризував цю можливу зустріч як "жовтневий сюрприз".

Про це він заявив в інтерв'ю японській газеті Nikkei.

"Так, я думаю, що "жовтневий сюрприз" цілком можливий", - сказав Болтон.

Відзначимо, перший в історії саміт з участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року. Вони зустрілися в Сінгапурі і підписали декларацію, за якою КНДР взяла на себе зобов'язання щодо денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

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Наступна зустріч відбулася у лютому 2019 року у В'єтнамі. У рамках переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

У червні 2019 року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями. Вони домовилися відновити переговори на робочому рівні, проте наступна зустріч робочих груп в Стокгольмі пройшла безрезультатно.

Нагадаємо, Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

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