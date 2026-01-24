Трамп бросает вызов Путину, — NYT

Смена внешнеполитического курса Вашингтона создает для Кремля одновременно новые возможности и дополнительные риски, меняя баланс сил геополитике и заставляя Москву адаптироваться к более жесткой и непредсказуемой игре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.
Россия на протяжении многих лет наращивала свое влияние, используя военную, разведывательную и дипломатическую мощь для получения геополитических преимуществ.
Однако возвращение Дональда Трампа к активной роли в международной политике вносит коррективы в привычную для Кремля стратегию.
В последние дни в Москве с интересом наблюдали за действиями президента США Дональда Трампа, который поставил под угрозу единство НАТО резонансными заявлениями, в том числе вокруг Гренландии.
Издание сообщает, такой курс Вашингтона выглядит выгодным для России лишь до тех пор, пока интересы сторон совпадают.
По мнению аналитиков, меркантильный подход США, опирающийся на практически неограниченные военные и экономические ресурсы, создает для диктатора Владимира Путина сложную ситуацию.
"Этот момент полон как надежд, так и опасностей для Путина. Для него это будет сложно, как и для всех остальных", — сказала Фиона Хилл, ранее курировавшая российское направление в Совете национальной безопасности Белого дома.
Она отметила, что почти два десятилетия российский лидер стремился ослабить однополярную модель мира, но в условиях глобальной конкуренции без правил Соединенные Штаты объективно превосходят Россию по масштабу влияния.
"По сути, Соединенные Штаты говорят: "Мы с вами, и мы будем делать то же самое, что и вы". Это знаменует собой новую реальность для Путина. Проблема для него вполне может заключаться в том, что Трамп попытается его превзойти", — добавила Хилл.
"Это своего рода призыв: "Будьте осторожны со своими желаниями".
Аналитики считают, что Москва рассчитывает извлечь выгоду из возможного потепления отношений с США, не отказываясь от своих требований по Украине.
При этом напряженность между Вашингтоном и Европой воспринимается в Кремле как стратегический плюс, хотя сохраняется обеспокоенность тем, как США будут применять свои силы в регионах, представляющих интерес для России.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Москвы направить замороженные активы на оплату взноса за участие в Совете мира, допустив, что подобный вариант может иметь положительный результат.
Отметим, что президент США Дональд Трамп, по мнению украинской стороны, способен повлиять на завершение войны в Украине, поскольку ведет диалог с диктатором Владимиром Путиным с позиции равных, при том что потенциал Соединенных Штатов значительно превосходит возможности России.