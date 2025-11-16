RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп зарабатывает на политике? Масштабы его последних инвестиций шокировали США

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп за последние месяцы приобрел облигаций минимум на 82 млн долларов, вкладывая средства в компании и отрасли, которые могут получить выгоду от его собственной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно раскрытым финансовым отчетам, президент США Дональд Трамп совершил покупку корпоративных и муниципальных облигаций по меньшей мере на 82 миллиона долларов в период с конца августа по начало октября. Документы, предоставленные Управлением по этике в правительстве США (Office of Government Ethics), показывают, что за этот период Трамп сделал более 175 финансовых покупок.

В отчетах не приводится точная сумма для каждой отдельной покупки, но общая верхняя граница таких операций может превышать 337 миллионов долларов. Большинство из приобретенных облигаций - выпуски муниципалитетов, штатов, школьных округов, а также корпоративные облигации компаний, деятельность которых может прямо или косвенно выигрывать от политики администрации Трампа.

Среди компаний, чьи облигации приобретены президентом, - производители микрочипов, такие как Broadcom и Qualcomm; технологические гиганты, как Meta Platforms; ритейл-компании как Home Depot и CVS Health; а также финансовые институты вроде Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Особое внимание привлекло приобретение облигаций Intel Corporation после того, как правительство США, в рамках политики Трампа, приобрело долю в этой компании.

Отмечается, что Белый дом пока не предоставил комментариев по этому поводу. Ранее администрация Трампа заявляла, что президент передал свои бизнес-активы в траст, которым управляют его дети, и что он не принимает непосредственного участия в управлении портфелем.

Эти операции вызывают беспокойство среди аналитиков из-за потенциального конфликта интересов: активы президента США инвестируются в сектор, который может получить выгоду от политических решений его администрации.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп