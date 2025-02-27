Трамп и Путин уверены, что Украины не должно быть за столом переговоров, - экс-премьер Швеции

Глава Белого дома Дональд Трамп и диктатор Российской Федерации (РФ) Владимир Путин считают, что Украины не должно быть за столом переговоров.
Об этом говорится в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта для РБК-Украина.
Как пишет Бильдт, Россия и Штаты возможно намерены подготовить "мирное" соглашение и затем заставить Украину принять его условия. Путин, в свою очередь, будет очень амбициозным в требованиях, поскольку осознает, что получил супершанс, а Трамп - просто будет добиваться прекращения огня и отложит политические переговоры на потом.
"Однако Путин захочет большего. Он не только будет настаивать на первоначальных требованиях, но и попросит отменить западные санкции. Для Путина риск в том, что он может заиграться, потребовав больше, чем даже Трамп сочтет приемлемым", - пишет бывший премьер-министр.
Он добавил, что даже если Путин устоит перед соблазнами, совсем не факт, что Вашингтону удастся заставить Украину согласиться на условия договора.
Первые переговоры между США и Россией состоялись 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Они длились около 4,5 часов и это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной войны.
По итогам в Штатах заявили, что для прекращения войны необходимо, чтобы "все стороны пошли на уступки". В частности стороны тогда договорились восстановить численность персонала своих посольств.
Президент Владимир Зеленский, комментируя диалог между Штатами и Россией, заявил, что Вашингтон таким образом помог Путину выйти из международной изоляции.
Сегодня же, 27 февраля, состоится вторая встреча Штатов и России. Подробнее о ней - в материале РБК-Украина.
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