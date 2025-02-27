Трамп и Путин уверены, что Украины не должно быть за столом переговоров, - экс-премьер Швеции

Как пишет Бильдт, Россия и Штаты возможно намерены подготовить "мирное" соглашение и затем заставить Украину принять его условия. Путин, в свою очередь, будет очень амбициозным в требованиях, поскольку осознает, что получил супершанс, а Трамп - просто будет добиваться прекращения огня и отложит политические переговоры на потом.

Путин может заиграться

"Однако Путин захочет большего. Он не только будет настаивать на первоначальных требованиях, но и попросит отменить западные санкции. Для Путина риск в том, что он может заиграться, потребовав больше, чем даже Трамп сочтет приемлемым", - пишет бывший премьер-министр.

Он добавил, что даже если Путин устоит перед соблазнами, совсем не факт, что Вашингтону удастся заставить Украину согласиться на условия договора.