Трамп и Путин обсудят чуму в России: разговор состоится в ближайшее время

По словам американского президента, с Путиным он поговорит "очень скоро". На вопрос об оценках американской разведки Трамп ответил, что США ведут "слишком глубокие обсуждения" этой темы.

"Мы сможем сообщить об этом, вероятно, завтра", - добавил он.

Накануне Трамп заявил, что США готовы помочь России, назвав чуму "тяжелой болезнью", возбудители которой стали сильнее, "как армия".

Во Всемирной организации здравоохранения риск распространения болезни за пределы России был оценен как "очень низкий". В организации сообщили, что поддерживают связь с российскими властями.

Официально в России смерть работницы противочумного института до сих пор объясняют пневмонией неизвестного происхождения.