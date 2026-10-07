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Трамп и Путин обсудят чуму в России: разговор состоится в ближайшее время

03:43 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Президент США и российский диктатор в ближайшее время проведут телефонный разговор, чтобы обсудить возможный случай легочной чумы в Иркутской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам американского президента, с Путиным он поговорит "очень скоро". На вопрос об оценках американской разведки Трамп ответил, что США ведут "слишком глубокие обсуждения" этой темы.

"Мы сможем сообщить об этом, вероятно, завтра", - добавил он.

Накануне Трамп заявил, что США готовы помочь России, назвав чуму "тяжелой болезнью", возбудители которой стали сильнее, "как армия".

Во Всемирной организации здравоохранения риск распространения болезни за пределы России был оценен как "очень низкий". В организации сообщили, что поддерживают связь с российскими властями.

Официально в России смерть работницы противочумного института до сих пор объясняют пневмонией неизвестного происхождения.

Случай чумы произошел в начале октября. В ночь на 2 октября в больнице Шелехова скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института, которая, по данным местных СМИ, за неделю до этого разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Около 200 человек, которые с ней контактировали, изолировали.

6 октября посольство США в Москве обнародовало официальное предупреждение по подозрению на легочную чуму. Американцам напомнили, что они должны немедленно уехать из России, а недавно находившимся в регионе посоветовали следить за здоровьем в течение 14 дней.

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