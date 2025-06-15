Трамп и премьер Австралии обсудят на G7 тарифы и проект подводных лодок

Как пишет издание, встреча состоится после того, как США ввели пошлины на австралийский импорт, а Пентагон пересматривает пакт Аукус (соглашение о разработке атомных подводных лодок с Австралией и Великобританией).

Альбанезе сказал журналистам, что рассчитывает встретится с Трампом на полях G7. Он уточнит, что обсудит с ним тарифы США на австралийский импорт, а также будет поднят вопрос Аукуса.

"Мы поднимем важность Аукуса и проведем обсуждение, как и положено двум друзьям. Контекст обсуждений по Аукусу будет определяться тем, какой вклад внесет Австралия, какой потенциал Аукус может предоставить Соединенным Штатам в плане ряда выгод", - сказал он.

Bloomberg поясняет, что пересмотр соглашения был проведен после того, как глава Пентагона Пит Хегсет обратился к союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с просьбой значительно увеличить расходы на оборону.