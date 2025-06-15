Трамп и премьер Австралии обсудят на G7 тарифы и проект подводных лодок

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во вторник планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7 в Канаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, встреча состоится после того, как США ввели пошлины на австралийский импорт, а Пентагон пересматривает пакт Аукус (соглашение о разработке атомных подводных лодок с Австралией и Великобританией).
Альбанезе сказал журналистам, что рассчитывает встретится с Трампом на полях G7. Он уточнит, что обсудит с ним тарифы США на австралийский импорт, а также будет поднят вопрос Аукуса.
"Мы поднимем важность Аукуса и проведем обсуждение, как и положено двум друзьям. Контекст обсуждений по Аукусу будет определяться тем, какой вклад внесет Австралия, какой потенциал Аукус может предоставить Соединенным Штатам в плане ряда выгод", - сказал он.
Bloomberg поясняет, что пересмотр соглашения был проведен после того, как глава Пентагона Пит Хегсет обратился к союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с просьбой значительно увеличить расходы на оборону.
Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила журналистам, что на полях саммите G7, который состоится с 15 по 17 июня в Канаде - готовятся двухсторонние встречи лидеров. Кроме того, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил недавно, что рассчитывает встретится с Трампом на саммите и обсудить санкции против России.
"Этот санкционный пакет (законопроект Грэма-Блюменталя) для нас очень важен. Мы обсуждали, они к нам приезжали, мы очень положительно относимся к этому. И мы им за это действительно благодарны", - сказал Зеленский.
Однако он отметил, что все равно конечное решение зависит от Трампа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.