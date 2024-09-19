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Трамп и Харрис имеют равные шансы в Пенсильвании, - опрос

Четверг 19 сентября 2024 19:10
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Трамп и Харрис имеют равные шансы в Пенсильвании, - опрос Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Избиратели штата Пенсильвания в США отдали незначительное предпочтение кандидату в президенты Камале Харрис. Погрешность составляла плюс-минус 3 процентных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пенсильвания является одним из семи самых важных штатов, где состоятся выборы. По данным агентства, Харрис сохранила свое преимущество в 4 пункта, получив 50% до 46% с погрешностью плюс-минус 3,8 процентных пункта.

Однако данные опросов свидетельствуют о напряженной борьбе между кандидатами в этом штате. Вероятно, Пенсильвания вместе с Аризоной, Джорджией, Мичиганом, Невадой, Северной Каролиной, Висконсином предположительно будет определять результат выборов в ноябре.

Среди 1003 потенциальных и зарегистрированных избирателей Пенсильвании, опрошенных 12-16 сентября, 48% сказали, что проголосуют за Харрис, тогда как 47% сказали, что проголосуют за Трампа – разница в 1 пункт, вкладываемый в пределы погрешности опроса в плюс-минус 3 ,6 процентных пункта.

Дебаты Харрис и Трампа

В ночь на 11 сентября в Соединенных Штатах Америки состоялись дебаты между кандидатами в президенты США – республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. По данным социальных опросов, дебаты выиграла Камала Харрис.

Подробнее о дебатах - по ссылке.

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