Трамп хочет сделать американцев совладельцами AI-гигантов, - WSJ

По словам лидера США, такая модель фактически сделала бы американцев партнерами технологической революции и позволила бы им получать часть доходов от компаний, рыночная стоимость которых в будущем может достичь триллионов долларов.

"В этом есть что-то очень интересное, ведь это фактически становится партнерством с американским народом. Как будто вы делаете их участниками этой революции. Это было бы замечательно... Это сделало бы их богатыми", - сказал он.

Как отмечает издание, идею подобного механизма в течение последнего года продвигал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

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Между тем независимый сенатор Берни Сандерс на этой неделе снова поднял вопрос участия граждан в доходах от развития ИИ, предложив предоставить обществу "прямую долю собственности" в ведущих компаниях отрасли через единовременный налог в размере 50%, который выплачивался бы акциями.

В то же время представители индустрии, которые поддерживают подобную концепцию, выступают за значительно меньшие доли для специального государственного фонда искусственного интеллекта. В дискуссиях упоминались пакеты акций на уровне от 1% до 5%.

По данным Axios, технологии искусственного интеллекта остаются неоднозначными для значительной части американцев. Некоторые руководители отрасли и, похоже, сам Трамп считают, что отношение к ИИ улучшится, если граждане будут иметь возможность участвовать в создании нового богатства.

Накануне возможных биржевых размещений акций Anthropic, SpaceX и OpenAI президент США отметил, что масштабы будущих доходов настолько значительны, что часть этих средств можно было бы направить американскому обществу.

"Мы рассмотрим этот вопрос. Мы обсуждаем, как американский народ может получить выгоду от успехов искусственного интеллекта. Благодаря этому им это понравится еще больше. Мы опережаем Китай. Мы опережаем весь мир в сфере искусственного интеллекта и хотим сохранить это преимущество", - добавил Трамп.

Издание отмечает, что Альтман неоднократно поднимал эту тему во время частных встреч с представителями администрации, а также включил ее в предложения по новому курсу развития ИИ. На этой неделе он обсуждал вопрос и в Капитолии с Берни Сандерсом и лидерами обеих американских партий.

Идея создания "фонда общественного благосостояния" также вошла в документ OpenAI "Промышленная политика в эпоху искусственного интеллекта", обнародованного в апреле.

Напомним, ранее Трамп подписал обновленный указ по надзору за искусственным интеллектом. Документ позволяет администрации отложить принятие окончательных решений по регулированию отрасли, пока идет разработка новых правил для передовых моделей ИИ и механизмов реагирования на их возможности в сфере кибербезопасности.

От более жестких подходов предыдущей версии указа команда президента отказалась, аргументируя это риском замедления инноваций.