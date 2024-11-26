Трамп хочет увеличить пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая: как реагируют мировые рынки

По словам Трампа, эти пошлины должны остановить поток наркотиков, попадающих в США, и нелегальное пересечение границы.

На своей платформе Truth Social Трамп написал, что одним из первых указов, которые он подпишет, когда вступит в должность 20 января 2025 года, будет введение 25% пошлины на все товары, поступающие в США, со стороны Мексики и Канады.

"Этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят вторжение в нашу страну! И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и полномочия легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью, а также до тех пор, пока они этого не сделают, им придется заплатить очень большую цену", - написал Трамп.

Китайский шок и последствия

В другом посте новоизбранный президент заявил, что будет взимать с Китая дополнительные 10% пошлины на товары, поступающие в США. Он аргументировал это тем, что страна делает недостаточно для остановки потока нелегальных наркотиков.

"Представители Китая сказали мне, что они введут максимальную меру наказания - смертную казнь - для любых наркодилеров, пойманных на этом, но, к сожалению, они так и не сделали этого, и наркотики попадают в нашу страну, в основном через Мексику, на невиданных ранее уровнях", - утверждал Трамп.

Во время президентской кампании Трамп обещал установить на китайские товары тарифы от 60% до 100%, а также налог от 10% до 20% на каждый товар, импортируемый из всех торговых партнеров США.

За день до выборов Трамп заявил на митинге в Питтсбурге: "Я ввожу тарифы на Мексику. Каждая проклятая вещь, которую они продают в Соединенные Штаты, должна иметь 25% тариф, пока они не остановят ввоз наркотиков".

Экономисты прогнозируют, что тарифы такого масштаба приведут к росту цен, которые платят американские покупатели, ведь импортеры обычно перекладывают часть расходов из-за этих высоких налогов на потребителей.

По оценкам Института международной экономики Петерсона, тарифы Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству около 2600 долларов в год.

Как реагируют рынки

После этого заявления канадский доллар упал на 1,2% по отношению к доллару США, а мексиканский песо упал на 2% по отношению к доллару. Китайский юань, хотя и контролируется правительством, торговался выше - более 7,6% - на оффшорных рынках.

Также планы Трампа повлияли на начало торгов в Азии.

Сразу после 01:30 по Гринвичу Shanghai Composite снизился примерно на 0,2%, Nikkei упал на 1,4%, а фьючерсы на европейские фондовые индексы снизились более чем на 1%.

Гонконгский Hang Seng не изменился.

Из-за тарифных намерений Трампа, упали и курсы австралийского и новозеландского долларов, а также спровоцировало резкий рост доллара США.

Австралийский доллар упал на 1% - до 0,6438 долларов, самого низкого уровня с начала августа и пробил ключевой уровень поддержки - 0,6441 долларов. Он не смог пробить сопротивление на уровне 0,6550 долларов в течение ночи, и теперь поддержка колеблется далеко на августовском минимуме 0,6349 долларов.

Новозеландский доллар упал на 0,6% до - 0,5812, самого низкого уровня за год, и поддержка является мизерной до $0,5774, уровня октября 2023 года.