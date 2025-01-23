Трамп хочет сократить военный контингент в Европе и потребовать оплаты, - ANSA

Как отмечает издание, Трамп пока не планирует никакого поспешного ухода из Европы и из Украины, однако европейцам придется сделать больше для своей безопасности.

Как заявил европейский дипломатический источник, Трамп, по сути, хочет "сократить контингент США на пятую часть" - примерно на 20 тысяч человек - и намерен попросить "финансовый вклад" на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики.

"Аргументация Трампа, заключается в том, что звездно-полосатые войска представляют собой средство сдерживания, и поэтому их расходы не могут нести одни лишь американские налогоплательщики", - сказал источник.

Как отметил источник, Трампа, похоже, убедили не отказываться от Украины, поскольку это будет расценено как "второй Кабул". "Он не хочет, чтобы подобный сценарий ассоциировался с его именем", - объясняет дипломат. Президент США, однако, настаивает на том, чтобы европейцы "взяли на себя финансовое бремя" Украины, поскольку Трамп считает это, по сути, "европейской проблемой".

Как отмечает ANSA, пока рано говорить, какую сумму составит счет к оплате. Трамп вернулся к определению примерно 5% ВВП в качестве нового стандарта НАТО. Однако для Европы эта цель слишком велика.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время своего выступления в Европейском оборонном агентстве (EDA) заявила, что в прошлом году страны ЕС в совокупности потратили в среднем 1,9%, а Россия - 9%. Комиссар по обороне Андрюс Кубилюс пошел еще дальше. "Литва в ближайшие несколько лет выделит на оборону 5-6%: я литовец и поэтому могу быть предвзятым, но думаю, что это то, что нам нужно", - прокомментировал он.