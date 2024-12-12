Трамп хочет, чтобы Европа играла главную роль в безопасности Украины и давила на Китай, - WSJ

Во время встреч с лидерами Франции и Украины Трамп заявил о желании видеть европейские войска, которые могли бы выполнять функцию мониторинга прекращения огня на территории Украины.

По мнению Трампа, защита и поддержка Украины должны стать приоритетом для европейских государств.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы поддерживать достигнутые договоренности, однако прямое привлечение американских военных не планируется.

Трамп также обратил внимание на важность использования европейского влияния для давления на Китай с целью завершения российской агрессии.

Среди предложенных им инструментов - введение торговых тарифов против Китая, если Пекин откажется содействовать мирному урегулированию.

Миротворцы в Украине

Обсуждение миротворческой миссии в Украине находится на начальных этапах. Несмотря на публичные заявления политиков разных стран о потенциальном развертывании международного контингента, конкретных решений или механизмов пока нет.

Ранее в комментарии РБК-Ураина политолог рассказал, сколько стран могут войти в коалицию миротворцев в Украине.

Также он отметил, что западные эксперты предположили их ориентировочную численность, которая может достигать 40 тысяч человек.