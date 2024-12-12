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Насколько численной может быть миротворческая миссия ЕС в Украине: оценка политолога

Украина, Четверг 12 декабря 2024 19:40
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Насколько численной может быть миротворческая миссия ЕС в Украине: оценка политолога Фото: западные миротворцы могут оказаться в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

Западные эксперты считают, что украинские партнеры могут отправить военных в рамках миротворческой миссии ЕС в Украине. Их численность может достигать 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

В частности Rzeczpospolita приводит мнение Эли Тененбаум из Французского института международных отношений, который работает над проектом такой миссии. Эксперт считает, что она может состоять из пяти бригад - это около 40 тысяч солдат.

Фесенко считает, что эта цифра важна и ее нужно принимать во внимание.

"Возможно, для сдерживания России этого мало, но у нас же и своя армия останется. Кстати, ее сокращение неизбежно будет предметом переговоров. Нам нужно сохранить мощную боеспособную армию, и чтобы с другой стороны было сокращение как минимум до довоенного уровня", - отметил он.

Собеседник также заметил, что данная цифра, вероятно, употребляется согласно приблизительным подсчетам относительно того, сколько нужно людей для контроля прекращения огня вдоль фронта более 1000 км.

Однако, по мнению Фесенко, то, что партнеры Украины говорят о потенциальной готовности, это очень хорошо.

Подробнее о том, что известно сейчас о миротворческой миссии, на какой стадии идея и согласится ли Россия на присутствие иностранных сил, можно узнать в материале РБК-Украина.

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