Трамп і Гуайдо домовилися підтримувати регулярний контакт

Трамп привітав Гуайдо з початком президентства

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе беседы стороны договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. По словам Сандерс, Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Кроме того, Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента".

В свою очередь Гуайдо выразил признательность Трампу.

"Признателен президенту США Дональду Трампу за его звонок, во время которого он подтвердил, что полностью поддерживает нашу демократическую работу, что необходимо направить гуманитарную помощь и что его администрация признает нас в качестве законного правительства", - написал Гуайдо в Twitter.

Напомним, США позволили лидеру венесуэльской оппозиции получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка.