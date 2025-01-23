Трамп готовится отправить 10 тысяч военных на границу с Мексикой - WP

Министерство обороны США отправит не менее 1 500 дополнительных военнослужащих сухопутных войск на южную границу, что может быть первой из нескольких волн, заявил и.о. министра обороны Роберт Салезес. Они усилят около 2 500 военнослужащих, которые уже там находятся. Другие военнослужащие будут пилотировать военные самолеты, чтобы помочь Министерству национальной безопасности депортировать мигрантов, которые уже находятся под стражей.

Американские агенты были проинструктированы использовать полномочия для закрытия границы в чрезвычайных ситуациях. Единственными двумя должностными лицами Пограничного патруля, которые могут санкционировать въезд в США искателей убежища с гуманитарными требованиями, являются руководитель пограничного патруля Майк Бэнкс и его заместитель.

WP напоминает, что во время пандемии коронавируса администрация Трампа использовала закон о чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, чтобы закрыть доступ к границам США. На этот раз чиновники не назвали конкретную болезнь, вместо этого они сослались на аргумент, что мигранты могут быть носителями любой инфекционной болезни.

Отдельным распоряжением Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе и поручил Пентагону поддержать Погранично-таможенную службу США, отправив туда войска, беспилотные летательные аппараты и другие ресурсы и одновременно возобновив строительство пограничной стены.

Ожидается, что эти приказы приведут к значительному увеличению количества задержанных, которые будут находиться под стражей Погранично-таможенной службы в течение ближайших недель.