Трамп готовит большие пошлины на импорт лекарств и объяснил их ценность

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение импортных пошлин на фармацевтическую продукцию из-за потери отечественного производства лекарств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Трампа, анонсированная пошлина будет стимулировать фармацевтические компании перемещать производство в Соединенные Штаты.
"Мы собираемся очень скоро объявить о больших тарифах на фармацевтические препараты. Как только мы это сделаем, они (компании. - ред.) это услышат, они покинут Китай, они покинут другие места, потому что им придется - большинство их продукции продается здесь, и они будут открывать свои заводы по всей нашей стране. Преимущество, которое мы имеем над всеми, заключается в том, что мы - большой рынок", - заявил Трамп.
Президент давно сетует на нехватку в США собственного производства лекарств и неоднократно обещал тарифы для увеличения мощностей в стране.
Его администрация дала понять, что воспользуется так называемыми "полномочиями", предусмотренными разделом 232, чтобы ввести пошлины, хотя и не начала необходимое для этого расследование.
"Мы объявим о фармацевтических препаратах в какой-то момент в недалеком будущем. Мы больше не производим фармацевтические препараты, и если у нас возникнут проблемы, такие как войны или что-то другое, нам понадобится сталь, нам понадобятся фармацевтические препараты", - заявил Трамп 24 марта.
Президент уже ввел 25% отраслевые пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также начал процесс введения тарифов на медь.
Кроме фармацевтических препаратов, его администрация отдельно пообещала ввести дополнительные отраслевые пошлины, в том числе на пиломатериалы и полупроводниковые чипы, хотя сроки и детали пока непонятны.
Объявленные Трампом на прошлой неделе масштабные "взаимные" тарифы, которые вытеснили с американских рынков триллионы долларов, освободили от уплаты пошлины сектора, которые уже имеют или могут вскоре иметь собственные пошлины.
На прошлой неделе Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из большинства стран мира, которые являются крупными торговыми партнерами США. Их размер колеблется от 10 до 49% в зависимости от страны.
Такие меры главы Белого дома обвалили фондовый рынок США и многих других стран мира. Однако Трамп сравнил эти события с "лекарством" и не отказывается от такой дальнейшей таможенной политики.
По словам президента, США ежедневно зарабатывают на введенных пошлинах 2 миллиарда долларов.
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