Трамп готовит большие пошлины на импорт лекарств и объяснил их ценность

По словам Трампа, анонсированная пошлина будет стимулировать фармацевтические компании перемещать производство в Соединенные Штаты.

"Мы собираемся очень скоро объявить о больших тарифах на фармацевтические препараты. Как только мы это сделаем, они (компании. - ред.) это услышат, они покинут Китай, они покинут другие места, потому что им придется - большинство их продукции продается здесь, и они будут открывать свои заводы по всей нашей стране. Преимущество, которое мы имеем над всеми, заключается в том, что мы - большой рынок", - заявил Трамп.

Причина введения тарифов

Президент давно сетует на нехватку в США собственного производства лекарств и неоднократно обещал тарифы для увеличения мощностей в стране.

Его администрация дала понять, что воспользуется так называемыми "полномочиями", предусмотренными разделом 232, чтобы ввести пошлины, хотя и не начала необходимое для этого расследование.

"Мы объявим о фармацевтических препаратах в какой-то момент в недалеком будущем. Мы больше не производим фармацевтические препараты, и если у нас возникнут проблемы, такие как войны или что-то другое, нам понадобится сталь, нам понадобятся фармацевтические препараты", - заявил Трамп 24 марта.

Президент уже ввел 25% отраслевые пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также начал процесс введения тарифов на медь.

Кроме фармацевтических препаратов, его администрация отдельно пообещала ввести дополнительные отраслевые пошлины, в том числе на пиломатериалы и полупроводниковые чипы, хотя сроки и детали пока непонятны.

Объявленные Трампом на прошлой неделе масштабные "взаимные" тарифы, которые вытеснили с американских рынков триллионы долларов, освободили от уплаты пошлины сектора, которые уже имеют или могут вскоре иметь собственные пошлины.