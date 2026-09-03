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Трамп готов встретиться с Путиным, но выдвинул требования по Украине

11:44 03.09.2026 Чт
2 мин
Чего именно добивается президент США?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится только после того, как Россия согласится завершить войну против Украины.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в Х.

Журналисты поинтересовались у американского президента, рассматривает ли он возможность проведения еще одного саммита с главой Кремля в ближайшее время.

По словам Трампа, он согласится на встречу, если Россия будет настроена подписать мирное соглашение с Украиной и наконец-то остановить войну.

"Мы это сделаем, если я этого захочу, но я хочу это сделать тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу это сделать, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы здорово для бизнеса", - заявил глава Белого дома.

Как объяснил Трамп, он мог бы встретиться с Путиным "прямо сейчас", если бы тот остановил боевые действия на фронте.

"Я планирую сделать это, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем", - подытожил президент США.

Кстати, также Трамп публично призвал Путина и президента Украины Владимира Зеленского "остановить эту глупую войну".

Что интересно, сразу после этого заявления глава Кремля неожиданно заговорил о шансе на мирное соглашение с Украиной.

Он также начал утверждать, что договариваться между собой должны Киев и Москва.

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