Трамп готов встретиться с Путиным, но выдвинул требования по Украине

Встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится только после того, как Россия согласится завершить войну против Украины.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в Х.
Журналисты поинтересовались у американского президента, рассматривает ли он возможность проведения еще одного саммита с главой Кремля в ближайшее время.
По словам Трампа, он согласится на встречу, если Россия будет настроена подписать мирное соглашение с Украиной и наконец-то остановить войну.
"Мы это сделаем, если я этого захочу, но я хочу это сделать тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу это сделать, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы здорово для бизнеса", - заявил глава Белого дома.
Как объяснил Трамп, он мог бы встретиться с Путиным "прямо сейчас", если бы тот остановил боевые действия на фронте.
"Я планирую сделать это, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем", - подытожил президент США.
Кстати, также Трамп публично призвал Путина и президента Украины Владимира Зеленского "остановить эту глупую войну".
Что интересно, сразу после этого заявления глава Кремля неожиданно заговорил о шансе на мирное соглашение с Украиной.
Он также начал утверждать, что договариваться между собой должны Киев и Москва.
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Кстати, стало известно, как Трамп оценивает угрозу нападения России на страны НАТО.