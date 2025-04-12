Трамп готов сделать исключения из таможенных тарифов для большинства стран

"Может быть несколько исключений по очевидным причинам, но я бы сказал, что 10% - это минимум", - заявил президент журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.

Он не сказал, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.

Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.

Президент также преуменьшил значение потрясений на биржах.

"Я думаю, что рынки сегодня были стабильными. Я думаю, люди видят, что мы в отличной форме", - сказал Трамп и добавил, что доллар США "всегда" будет оставаться "валютой выбора".

Тем не менее, согласно подсчетам Bloomberg Economics, даже со временным облегчением для других торговых партнеров, высокая тарифная ставка 125% для Китая, приведет к тому, что средняя ставка пошлины в США достигнет исторического уровня. Затяжной торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира угрожает торговле на сумму 690 миллиардов долларов.