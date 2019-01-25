Трамп готовий оголосити про надзвичайний стан уздовж кордону з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018 )

Президент США таким чином зможе добитися фінансування будівництва стіни на південному кордоні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується ввести режим надзвичайного стану вздовж південної американського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

У розпорядження телеканалу потрапили внутрішні документи Білого дому, в якому йдеться про відповідний намір президента Трампа.

"Величезна кількість іноземців, які незаконно в'їжджають у США кожен день, становить пряму загрозу безпеці нашої країни і створює надзвичайний стан в країні", - йдеться в документі.

Як відзначають журналісти телеканалу, Трамп таким чином зможе без рішення Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів не підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа з подолання бюджетної кризи (шатдауна). Він триває з 22 грудня. Часткове призупинення роботи американського уряду через відсутність бюджетних коштів трапилося після того, як республіканцям і демократам в Конгресі не вдалося узгодити параметри держбюджету.