Трамп готовий оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий надати стенограму своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час прес-конференції на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає РБК-Україна.

Він також назвав обидві розмови з Володимиром Зеленським "ідеальними".

"Це жарт... Імпічмент за те, що я провів прекрасну телефонну розмову? Було запущено чутки, що вони хочуть стенограму першої розмови. Будь ласка - можете отримати її, коли захочете. Обидві розмови були ідеальними", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Державний департамент США 25 вересня опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня.

Зазначимо, у США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився на те, що Трамп нібито допустив недоречні висловлювання в розмові з Зеленським. Також американського президента звинувачують у тому, що він нібито тиснув на українського лідера, вимагаючи поновити розслідування проти сина Джо Байдена.