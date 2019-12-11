Трамп готовий негайно підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Він закликав Конгрес не зволікати з погодженням документу

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати оборонний бюджет, який передбачає, зокрема, 300 млн доларів військової допомоги Україні у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Як відомо, закон остаточно повинні прийняти в Конгресі до кінця 2019 року. Після цього він буде переданий на підпис президенту США.

"Всі наші пріоритети враховано у остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплати для наших військових, відбудова збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів та Космічні сили! Конгресе, не треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно!" - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Закон про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) підтверджує виділення 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів - "Північний потік-2" і "Турецький потік".