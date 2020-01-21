Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів

Президент США Дональд Трамп на економічному форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів, які вважають, що людству загрожує катастрофа. Про це повідомляє SBS.

Трамп заявив, що "не дозволимо радикальним соціалістам зруйнувати нашу економіку".

"Ми повинні відкидати вічних пророків, що пророкують загибель, і їх пророцтва щодо апокаліпсису. Зараз - час не для песимізму, а для оптимізму. Ми не дозволимо радикальним соціалістам зруйнувати нашу економіку", - заявив він.

Зазначимо, на форумі також присутній екологічний активіст Грета Тунберг.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зустрітися з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступить зі спецзаявою. Виступ українського президента заплановано на 22 січня 17:45 (за київським часом).

Додамо, заходи 50-й сесії у швейцарському Давосі триватимуть з 21 по 24 січня і будуть об'єднані ключовою темою "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир".