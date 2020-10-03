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Трамп задоволений тим, як проходить його лікування від COVID-19

Субота 03 жовтня 2020 10:22
Трамп задоволений тим, як проходить його лікування від COVID-19
Фото: Дональд Трамп (www.whitehouse.gov)
Автор: Олександр Білоус

Американський президент почуває себе непогано

Президент США Дональд Трамп, який заразився коронавірусом, задоволений тим, як проходить його лікування. Він сподівається, що препарати від COVID-19 спрацюють.

Про це він написав своєму Twitter.

"Все йде добре, як мені здається! Спасибі всім вам, люблю вас", - повідомив він.

До цього Трамп записав відеозвернення, в якому подякував усім за підтримку і заявив, що почуває себе непогано.

"Я думаю, що справляюся дуже добре", - сказав він, висловивши сподівання, що лікування від коронавірусу спрацює.

За його словами, його дружина Меланія, яка також заразилася коронавірусом, "почуває себе дуже добре"

Про інфекцію Трампа тало відомо, 2 жовтня. Протягом дня Трамп працював з дому. Незабаром його госпіталізували "в якості запобіжного заходу та за рекомендацією лікаря".

Як заявили в Білому домі, президент буде працювати з президентського офісу у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда протягом кількох наступних днів

Раніше повідомлялося, що Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Крім того, лікарі військового госпіталю імені Уолтера Ріда прописали Трампу препарат Remdesivir.

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