Трамп доволен тем, как проходит его лечение от COVID-19

Фото: Дональд Трамп (www.whitehouse.gov)

Американский президент чувствует себя неплохо

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп доволен тем, как проходит его лечение. Он надеется, что препараты от COVID-19 сработают.

Об этом он написал своем Twitter.

"Все идет хорошо, как мне кажется! Спасибо всем вам, люблю вас", - сообщил он.

До этого Трамп записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку и заявил, что чувствует себя неплохо.

"Я думаю, что справляюсь очень хорошо", - сказал он, выразив надежду, что лечение от коронавируса сработает.

По его словам, его супруга Мелания, также заразившаяся коронавирусом, "чувствует себя очень хорошо"

Об инфекции Трампа тало известно 2 октября. В течение дня Трамп работал из дома. Вскоре его госпитализировали "в качестве меры предосторожности и по рекомендации врача".

Как заявили в Белом доме, президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней

Ранее сообщалось, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Кроме того, врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir.