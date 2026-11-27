Трамп допустил приезд Путина на саммит G20 в Майами: "Некоторым это не понравится"
Глава Кремля Владимир Путин может приехать на саммит G20 в Майами, если захочет. Американский лидер также считает, что войны в Украине могло не быть, если бы Россия осталась в G8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео выступления президента США Дональда Трампаю
В ходе общения с журналистами Трамп повторил, что верит в желание Путина завершить войну.
"Я думаю, что Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю. А для танго нужны двое", – сказал он.
Президент США также допустил участие главы Кремля в саммите "Большой двадцатки", который состоится 14-15 декабря в Майами.
"Если Путин хочет приехать на саммит G20, он, конечно, может это сделать. Некоторым это не понравится", – отметил Трамп.
Трамп снова вернулся к теме исключения России из G8 в 2014 году, после оккупации Крыма.
"Если бы Путин остался членом G8, возможно, сейчас бы не было войны в Украине. Путин был очень обижен, когда это произошло. Обама хотел его исключить. Теперь это G7, и мы только и делаем, что говорим о России", - заявил он.
По словам Трампа, на встречах лидеров обсуждают войну России против Украины, и он предлагает пригласить туда Москву.
"Я говорю: "Разве не было бы хорошо, если бы Россия присутствовала в этом зале?", – рассказал президент США.
В то же время он подчеркнул, что действовал против России жестко. "Именно я ввел против России колоссальные налоги и санкции. Я был очень жестким по отношению к России", - заявил Трамп.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что был бы рад видеть Путина на саммите G20. В то же время он не знал, приедет ли глава Кремля.
Впоследствии журналисты спросили Трампа, пригласит ли он на саммит и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер ответил, что с удовольствием пригласит Зеленского и не видит в этом проблемы.
В Кремле пока не определились с поездкой. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите еще не принято. Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что готов поговорить с Путиным, если тот приедет в Майами.