Трамп допускає можливість військового втручання в Венесуелу

Трамп заявив, що це є одним з варіантів

Президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что США рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Это определенно один из вариантов", - подчеркнул президент США.

Также Трамп рассказал, что он отклонил просьбу президента Венесуэла Николаса Мадуро о встрече. Свои действия он объяснил тем, что "мы очень далеко зашли в этом процессе".

"В то время я решил ему отказать, потому что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных вещей. Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь... вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на преступления, вы смотрите на все происходящее", - объяснил президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Австрия готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Себастьян Курц рассказал, что провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо, который заверил его в полной поддержке восстановления демократии в стране.