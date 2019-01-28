Трамп допускає новий "шатдаун"

Трамп як і раніше розраховує отримати фінансування на будівництво стіни з Мексикою

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает очередной волны "шатдауна" - приостановки работы федерального правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что это может произойти, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой. Также президент США также выразил сомнение в том, что Конгресс в итоге сможет предложить какую-либо жизнеспособную сделку, которую он смог бы принять.

"Я сомневаюсь в этом. Я должен сделать это так, как надо", - сказал он, отвечая на вопрос, примет ли он соглашение, которое не включит в себя выделение 5,7 млрд долларов.

Трамп также отверг возможность того, что согласится на отказ от финансирования на строительство барьера, если законодатели в обмен предложат принять законопроект, предоставляющий гражданство тем нелегальным иммигрантам, которые попали на территорию США еще детьми.

"Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 25 січня президент США Дональд Трамп приостановил "шатдаун", подписав законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года.

Также ранее Трамп сказал, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой в любом случае.