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Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм

Новини » Коронавірус   

Якби це сталося, США заощадили б 500 млрд доларів, заявив американський президент

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що міг би розірвати всі зв'язки з Китайською Народною Республікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX Business.

Сьогодні американський президент зробив одну з найгучніших заяв у бік Китаю.

Зокрема, відповідаючи на питання, які заходи можуть ухвалити Штати у відповідь на можливе приховування Китаєм даних про коронавірус, Трамп заявив: "Є багато речей, які ми могли б зробити. Ми могли б розірвати всі відносини".

Адміністрація президента США обмірковує кілька шляхів можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю.

"Тепер, якби ви це зробили, що б сталося? Ви б заощадили 500 мільярдів доларів, якщо б розірвали відносини", - додав Трамп.

Дональд Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Днями Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження вірусу, які проводять американські організації.

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Офіційний Пекін відкидає всі звинувачення. Кілька днів тому посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп має намір розглянути законопроект про введення санкцій щодо Китаю, якщо Пекін "не буде співпрацювати і не надасть повний звіт про події, які призвели до спалаху" коронавірусу.