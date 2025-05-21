Трамп дал Европе понять, что "убежден в победе России" в войне, - Bloomberg

Издание напомнило, что Трамп на этой неделе провел телефонный разговор с Путиным. При этом американский лидер отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями. Это вызвало в Европе опасения, что Трамп отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

По информации неназванных источников издания, во время звонка с европейскими лидерами, который начался сразу после переговоров с Путиным, Трамп "дал понять, что убежден в победе России, повторяя ряд нарративов Кремля".

Что именно говорил американский президент - собеседники Bloomberg не раскрывают.