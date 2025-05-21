RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп дал Европе понять, что "убежден в победе России" в войне, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным снова начал повторять российскую пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание напомнило, что Трамп на этой неделе провел телефонный разговор с Путиным. При этом американский лидер отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями. Это вызвало в Европе опасения, что Трамп отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

По информации неназванных источников издания, во время звонка с европейскими лидерами, который начался сразу после переговоров с Путиным, Трамп "дал понять, что убежден в победе России, повторяя ряд нарративов Кремля"

Что именно говорил американский президент - собеседники Bloomberg не раскрывают. 

Переговоры Трампа с европейскими лидерами

Напомним, президент США Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая.

Сразу же после этого у Трампа был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Финляндии Александром Стуббом.

По информации Axios, Трамп заявил, что Путин якобы согласился на переговоры с Украиной, но участвовать в них США отказываются.

При этом американский лидер назвал предложение о новых санкциях против России "плохой идеей".

После этого некоторые из лидеров, которые участвовали в звонке, выглядели "удивленными" или "шокированными".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПомощь УкраинеВойна в Украине