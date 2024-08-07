Трамп даст "большое интервью" Илону Маску, - СМИ

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вновь избранный президент и вице-президент вступят в должность в полдень 20 января 2025 года после инаугурации.

Отметим, что после выхода президента США Джо Байденс из предвыборной гонки, кандидатами на пост президента является Дональд Трамп (от республиканцев) и вице-президент США Камала Харрис (от демократов).

После ухода Байдена Трамп заявил, что согласен на дебаты с Харрис 4 сентября на телеканале Fox News (который, как пишут, является близким к республиканцу).

Однако в штабе Харрис заявили, что не согласны на условия Трампа и будут его ждать для проведения дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее (когда в гонке был Байден).

Состоятся дебаты или нет, неизвестно. Но как заявляют претенденты, каждый из них будет на той площадке, на которой настаивает. То есть, возможно персональное выступление без проведения дебатов. При в этом в ABC не комментировали, дадут ли Харрис такую возможность, если она придет на эфир одна, без Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.