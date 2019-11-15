Трамп через Верховний суд хоче скасувати вимогу про доступ до податкових декларацій

Юристи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звернулися до Верховного Суду, аби скасувати вимогу про доступ до податкових декларацій Трампа в період з 2011 по 2018 роки. Про це передає The Hill.

У рамках розслідування імпічменту Трампа суд другого округу за повісткою, виданою окружним прокурором Нью-Йорка, ухвалив рішення про вимогу такого доступу.

Проте адвокат Джей Секулов назвав рішення суду неправильним і таким, що суперечить Конституції США.

"У нашій петиції ми наполягаємо, що повістка порушує Конституцію США, й тому не має сили. Ми сподіваємось, що Верховний Суд забезпечить перегляд цієї важливої конституційної справи та скасує небезпечне і руйнівне рішення апеляційного суду", - заявив юрист.

Зазначимо, що у понеділок Федеральний суддя відхилив клопотання юристів президента США, які вимагали заблокувати закон штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі - Дональда Трампа.

Також раніше адвокатам Трампа відмовив апеляційний суд Мангеттена. Юристи хотіли заблокувати повістку окружної прокуратури, яка вимагала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років.

Нагадаємо, Апеляційний суд у США задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса і зобов'язав компанію президента Дональда Трампа Mazars USA надати нью-йоркським прокурорам свою податкову звітність.